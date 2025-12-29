شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية “تسابيح خاطر” تخطف الأضواء بإطلالة ساحرة بالجينز والنظارة الشمسية

عادت المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تسابيح مبارك خاطر, لخطف الأضواء بإطلالة جديدة تم تداولها حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن نجمة قناة سكاي نيوز عربية, المعروفة بدعمها ومساندتها لحكومة تأسيس, ظهرت بأزياء أنيقة عبارة عن تشيرت أسود, وبنطلون “الجينز”, مع نظارة شمسية ملفتة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

