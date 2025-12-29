شاهد بالصورة.. حسناء فائقة الجمال تخطف قلوب المتابعين بعد ظهورها وهي تصبغ خدها بعلم السودان وتساند صقور الجديان من المدرجات والجمهور: (الحلاوة دي ما أظن حقتنا)

خطفت حسناء عربية, الأَواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورها في لقطة رصدت القناة الناقلة لمباراة صقور الجديان, وغينيا الإستوائية, في بطولة أمم أفريقيا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلن, فإن الحسناء ظهرت وهي تساند صقور الجديان, بعدما صبغت خدها بعلم السودان. ووفقاً لتعليقات الجمهور فقد اختلف المتابعين حول جنسية الفتاة, في الوقت الذى نفى فيه أكثر من معلق أن تكون سودانية, وكتب معلق ساخر: (الحلاوة دي ما أظن حقتنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

