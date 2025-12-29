حذرت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, المطربين من ترديد أغنياتها في الحفلات الغنائية, وذلك خلال حديثها في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, غاضبة من ترديد المطربين لأغنياتها الخاصة. وقالت “القلعة”: (عديل خراب وش.. مافي زول يغني غناي, معقولة لكن زول سلام الله ما بديك ليهو ويغني غناك, أمشوا اشتروا أغاني من الشعراء وغنوها). وتابعت محذرة المطربين بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (أصلا المحامي بتاعي قاعد ما عنده شغلة, خلي بعد كدة يشتغل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تحذر المطربين: (عديل خراب وش.. مافي زول يغني غناي والمحامي بتاعي قاعد ما عنده شغلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.