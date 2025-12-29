شاهد بالصورة.. خياط سوداني يطرز العملة فئة (1000 جنيه) بالخيط بطريقة هندسية مدهشة والجمهور يطالب بنك السودان بتكريمه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة حظيت بتفاع واسع ونال إعجاب الآلاف من المتابعين بعد انتشارها على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة التي تحولت إلى “ترند”, أظهر فيها خياط سوداني, براعة فائقة وإتقان كبير. حيث قام الخياط بتطريز العملة فئة (1000 جنيه), بطريقة هندسية مدهشة, مستخدما الخيوط, وسط مطالبات من الجمهور لبنك السودان المركزي, بتكريمه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

