تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 29-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-29 12:46PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر عملة مونيرو كوين (XMRUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما أدى بالسعر إلى كسر مستوى الدعم المحوري 441.70$، هذا الدعم الذي يمثل عنق تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر على المدى اللحظي.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 441.70$، ليستهدف مستوى الدعم 423.70$ كمستهدف سعري لنموذج القمة المزدوجة.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

