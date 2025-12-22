بطولة إنكلترا: ليفربول قلق من إصابة أيزاك بكسر في الساق (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : ينتظر ليفربول حامل اللقب نتائج الفحوصات التي يخشى أن تؤكد إصابة مهاجمه السويدي ألكسندر أيزاك، بكسر في الساق تعرّض له خلال الفوز على توتنهام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وفقا لما أفادت به تقارير، الإثنين.

وأصيب المهاجم السويدي القادم إلى "ريدز" بصفقة قياسية خلال تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه (2 1) السبت في لندن إثر تدخل من مدافع توتنهام، الهولندي ميكي فان در فين.

ولم يستطع أيزاك (26 عاما) الذي دخل في الشوط الثاني كبديل، الاحتفال مع زملائه وغادر الملعب وسط انزعاج واضح.

وأقرّ مدرب ليفربول، الهولندي أرنه سلوت، بأن الإصابة "لا تبدو شيئا جيدا".

وأوضح "إذا كان اللاعب لا يحاول حتى العودة، فهذا عادة ليس بالأمر الجيد، لكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".

وأضاف "هذا مجرد شعور داخلي وليس شيئا طبيا... دعونا نكون أقل سلبية في الوقت الحالي. لا نعرف بعد. نأمل أن يعود معنا قريبا".

وأفادت تقارير صادرة عن "ذي أتلتيك" و"سكاي سبورتس" الإثنين بأن ليفربول يخشى بأن أيزاك قد تعرّض لكسر في الساق، ما يعني حكما غيابه لفترة طويلة.

واجه أيزاك بداية بطيئة في "أنفيلد"، حيث سجل ثلاثة أهداف في 16 مباراة خاضها منذ انتقاله من نيوكاسل مقابل 168 مليون دولار أميركي في رقم قياسي بريطاني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وتُشكّل إصابة المهاجم السويدي نكسة إضافية لسلوت، في ظل انشغال مهاجمه النجم محمد صلاح بالمشاركة مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا، وعدم جاهزية الهولندي كودي خاكبو حتى مطلع العام الجديد بسبب إصابة عضلية.

ويتبقى لسلوت خياران في الهجوم هما الفرنسي أوغو إيكيتيكيه الذي سجّل خمسة أهداف في آخر أربع مباريات، والإيطالي فيديريكو كييزا قليل المشاركات.