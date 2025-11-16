تكنولوجيا: DJI تسعى لإطلاق DJI Osmo Pocket 4 ومنتجات اخرى في ديسمبر قبيل حظر أمريكي محتمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب موسم الإصدارات الجديدة من شركة DJI، بدأت التسريبات تكشف عن خططها لعدة منتجات رئيسية هذا الشهر، وأبرزها كاميرا الفيديو المحمولة Osmo Pocket 4. جاءت هذه التفاصيل بعد أيام قليلة من تغريدات غامضة نشرها حساب X الشهير Hakasushi، والتي أثارت شكوكاً بأنها تشير إلى هذا الطراز تحديداً. كما يؤكد اليوتيوبر المتخصص Photorabz، مستنداً إلى مصدر موثوق، أن DJI تخطط لإطلاق Osmo Pocket 4 رسمياً في 18 ديسمبر القادم، أي بعد شهر بالضبط من إطلاق Osmo Action 6 في 18 نوفمبر.

للتوضيح، DJI ملتزمة بإصدارين كبيرين هذا الشهر بالفعل. أولاً، الدرون Neo 2، الذي سيحل محل الإصدار الأول، وقد كشفت جميع تفاصيله التقنية بعد إطلاقه في الصين في 30 أكتوبر الماضي، مع توفره عالمياً حالياً. ثانياً، Osmo Action 6، التي ستحل محل الكاميرات الرياضية السابقة مثل Osmo Action 4 وOsmo Action 5 Pro. هذا الإيقاع السريع يعكس استراتيجية DJI لتعزيز مكانتها في سوق التصوير المحمول قبل نهاية العام.

أما Osmo Pocket 4، محور هذه التسريبات، حيث يُتوقع أن يأتي بتصميم أكثر أناقة وكفاءة. السبب الرئيسي لموعد الإطلاق هذا هو تجنب حظر محتمل من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) في 23 ديسمبر، الذي قد يمنع بيع منتجات DJI الجديدة في الولايات المتحدة بسبب مخاوف أمنية. وفقاً لقانون التفويض الدفاعي الوطني لعام 2025، إذا لم تكمل وكالة أمنية تقييماً لمخاطر منتجات DJI بحلول ذلك التاريخ، ستُضاف الشركة إلى قائمة المحظورات، مما يؤثر على الواردات والإصدارات الجديدة.

بالنسبة للمواصفات، يشير Photorabz إلى أن Osmo Pocket 4 قد يحتوي على مستشعر كاميرا بحجم 1 إنش، مما يعزز جودة الصور والفيديو في الإضاءة المنخفضة. ومع ذلك، تتعارض هذه المعلومة مع تسريبات سابقة تشير إلى مستشعر أصغر بحجم 1/1.3 إنش. إذا ثبتت النسخة الأكبر، فقد تعيد DJI استخدام نفس مستشعر Osmo Action 6 في هذه الكاميرا، مما يضمن تكاملاً تقنياً بين المنتجات ويجعلها خياراً مثالياً للمبدعين الذين يبحثون عن جهاز صغير الحجم لكن قوي الأداء.

المصدر