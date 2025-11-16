تنبيه خطير.. سيول عنيفة تهدد 7 مناطق في السعودية وتحذيرات مشددة للرياض

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 16 نوفمبر 2025 04:09 مساءً - المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أعلن عن حالة مطرية غير مسبوقة لهذا الموسم، حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة لمدة خمسة أيام متواصلة تشمل معظم المناطق الحيوية والمأهولة بالسكان.

الوطني للأرصاد يحذر من سيول جارفة على 7 مناطق سعودية

وأكدت الهيئة أن هذه الحالة من أبرز وأشد الحالات المطرية تأثيرًا هذا العام، لما ستشهده من غزارة في الهطول، وتساقط للبرد، وجريان واسع للسيول في مناطق مختلفة.

وقد شددت الجهات الرسمية على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالإرشادات الوقائية، وتوخي الحذر الشديد أثناء التنقل، خاصة في المناطق التي تتعرض عادة لتجمعات المياه أو التي تقع بالقرب من الأودية والمجاري المائية.

المناطق المشمولة بالحالة المطرية

تشمل هذه الحالة المطرية الواسعة نطاق كبير من المناطق السعودية، وتختلف شدتها وتأثيراتها بحسب التضاريس والطبيعة الجغرافية لكل منطقة:

الرياض والعاصمة وضواحيها: ستشهد العاصمة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية كبيرة لتشكل السيول في بعض الأحياء، خصوصا في المناطق المنخفضة.

منطقة جازان: الأمطار الغزيرة مرجحة أن تؤدي إلى جريان السيول في الأودية الكثيرة التي تتميز بها المنطقة، وهو ما يستوجب الحذر الشديد.

منطقة عسير: بسبب طبيعتها الجبلية، يزداد احتمال تجمع المياه في الأودية والمنحدرات، مع إمكانية تساقط البرد على المرتفعات العالية.

منطقة الباحة: المدينة الجبلية ستشهد موجة من الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى تدفق السيول في الشوارع المنخفضة وبعض الأودية.

مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: من المتوقع هطول أمطار غزيرة على مكة وما حولها، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى المشاعر، مما يفرض توخي الحذر أثناء التنقل.

المدينة المنورة: الأمطار الغزيرة ستشمل المدينة والمنطقة المحيطة بها، مع تحذيرات خاصة للسائقين على الطرق السريعة والمناطق المنخفضة.

منطقة نجران: ستشهد أمطار متفاوتة الشدة قد تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمنحدرات.

تفاصيل الحالة الجوية ومظاهرها

الحالة المطرية المعلنة لا تقتصر على هطول الأمطار فحسب، بل تترافق مع ظواهر مناخية متعددة تزيد من حدتها وخطورتها:

استمرار الهطول: الأمطار ستهطل بشكل متواصل على مدى خمسة أيام، مع توقع تزايد الغزارة في بعض الفترات، مما يزيد من فرص تشكل السيول.

الرياح المصاحبة: ستشهد بعض المناطق رياح نشطة قد تسبب تطاير الأجسام الخفيفة أو سقوط بعض الأشجار، مما يعيق الحركة ويضاعف المخاطر.

جريان السيول: يعد الخطر الأكبر المترتب على هذه الحالة، حيث قد تؤدي السيول إلى إغلاق الطرق أو تعطل حركة السير في المدن والمناطق الريفية على حد سواء.

تساقط البرد: المناطق المرتفعة مثل عسير والباحة مرشحة لتساقط البرد، مما يضاعف من خطورة التنقل على الطرق الجبلية، كما قد يؤثر سلب على المزارع والمحاصيل.

دعوات للالتزام بالإرشادات الرسمية

أكدت الهيئة أن مواجهة هذه الحالة تتطلب تعاون الجميع عبر متابعة التحديثات اليومية للأرصاد الجوية، وتجنب ارتياد الأماكن الخطرة مثل مجاري السيول والأودية، والالتزام بالتعليمات المرورية أثناء هطول الأمطار، كما دعت إلى تأجيل التنقلات غير الضرورية خلال ذروة الهطول، حرصًا على سلامة الجميع.

بهذا المشهد الجوي المهيب، تستعد المملكة لمواجهة واحدة من أقوى الحالات المطرية التي تضرب أراضيها هذا الموسم، في وقت تتضافر فيه الجهود الرسمية والمجتمعية لتقليل آثارها وحماية الأرواح والممتلكات.