هيومن رايتس ووتش: ” آن أوان فضح الإمارات “

دعت هيومن رايتس ووتش السبت المجتمع الدولي إلى تبنّي نهج أكثر صرامة تجاه الإمارات، على خلفية دعمها المستمر لقوات الدعم السريع. وفي تقريرها الجديد “الإمارات في مواجهة عاصفة الغضب”، نقلت واشنطن بوست عن ليتيشيا بدر، مديرة قسم القرن الأفريقي بالمنظمة، قولها إن الإمارات “لم تواجه أي إدانة أو تكلفة سياسية حتى الآن”، رغم ما وصفته بـ”المؤازرة المستمرة” لقوات الدعم السريع.
وأكدت بدر أن الوقت قد حان لاعتماد استراتيجية “نيمينغ آند شيمينغ”، مشددة على ضرورة أن يوجّه شركاء الإمارات حول العالم انتقادات علنية وواضحة لسياساتها في السودان، باعتبارها خطوة أساسية نحو ردع الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
