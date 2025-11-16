تكنولوجيا: تسريبات تكشف خطط سامسونج لـ Galaxy Z Flip8 وFold8: أنحف وأقوى لزيادة المبيعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت تسريبات موثوقة من كوريا الجنوبية تكشف عن خطط سامسونج للجيل الثامن من هواتفها القابلة للطي، وتحديداً Galaxy Z Flip8 وGalaxy Z Fold8. تهدف الشركة إلى رفع مبيعات هذين الطرازين بنسبة 10% مقارنة بالجيل السابع (Z Flip7 وZ Fold7)، من خلال تحسينات كبيرة في الأجهزة، خاصة في سلسلة Flip.

وفقاً لتقرير من موقع The Bell Korea، الذي استند إلى مصادر داخل الصناعة وخطة أعمال قسم تجربة الهواتف في سامسونج لعام 2026، تطمح الشركة إلى شحن إجمالي 6.7 مليون وحدة من الجيل الثامن مجتمعة. معظم هذا النمو المتوقع يأتي من تحديثات جذرية في Galaxy Z Flip8، الذي سيصبح أنحف بكثير من الإصدار الحالي.

سيأتي Z Flip8 بتصميم صدفي أنحف، حيث يُتوقع أن يقل سمكه بنسبة تصل إلى 30% عند الطي، ليصل إلى حوالي 9.5 ملم تقريباً. هذا التغيير يشبه الفرق الذي حققته سامسونج بين Galaxy Z Fold6 وZ Fold7، مما يجعل الهاتف أكثر جاذبية وسهولة في الحمل. لم يُذكر حتى الآن أي إصدار اقتصادي مثل Z Flip8 FE.

أما بالنسبة لـ Galaxy Z Fold8، فلم يتم الكشف عن تفاصيل محددة بعد، لكن التركيز العام يدور حول تحسينات الأجهزة لدعم هدف المبيعات الطموح. تأتي هذه التسريبات في وقت تستعد فيه سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z TriFold أولاً، يليه سلسلة Galaxy S26 (بما فيها S26 Plus وS26 Ultra) في بداية عام 2026.