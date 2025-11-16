هتبعتي الفلوس ولا أنشر صورك؟.. السجن 3 سنوات لطالب ابتز فتاة

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، طالبا بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بابتزاز طالبة عبر تطبيق “واتس آب”، وتهديدها بنشر صور خاصة لها وهي عارية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل حصوله على مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، الرئيس بالمحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

تعود أحداث القضية رقم 5887 لسنة 2025 جنايات قسم ثان أسيوط إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة ثان المنيا من المجني عليها “فرحة هـ. ع.”، طالبة مقيمة بمحافظة المنيا، أفادت فيه بقيام شخص بتهديدها عبر “واتس آب” بعد إرسال صور لها وهي عارية، ومطالبته مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور.

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوسط الصعيد من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يدعى “أحمد ح. ع.”، 20 عامًا، طالب، ومقيم بمنطقة الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث قسم ثان أسيوط في ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت تورطه في الواقعة، واعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة.

كان المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له النيابة العامة تهمة تهديد المجني عليها بإفشاء أمور مخدشة بالشرف بنشر صور عارية لها، مصحوبًا بطلب مبالغ مالية، وذلك خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

