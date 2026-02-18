شاهد بالفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء “سماحة” تعبر عن غضبها بعد خسارة الديربي.. تهاجم صلاح عادل وتصف المريخ بفريق “ساي”

عبرت مشجعة نادي الهلال السوداني, الحسناء سماحة مكي, عن غضبها من مدرب فريقها عقب خسارة الديربي أمام الند القليدي المريخ, بهدفين مقابل هدف. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت “سماحة”, في مقطع فيديو عقب نهاية المباراة هاجمت فيه اللاعبين بسبب الاستهتار الواضح. كما انتقدت المشجعة الهلالية, لاعب الفريق صلاح عادل, بعد تكرار ظاهرة حصوله على البطاقات الحمراء, كما سخرت من الند التقليدي المريخ, ووصفته بأنه فريق “ساي”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

