نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في أعمال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي»

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية الهند الصديقة، لحضور أعمال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي»، التي تُعقد في العاصمة نيودلهي في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى المطار، معالي جيوتيراديتيا سكينديا، وزير الاتصالات الهندي، حيث جرت لسموّه مراسم استقبال رسمية، بمشاركة فرق تراثية وثقافية أدّت عروضاً حية، بعدها صافح سموّه عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين في الحكومة الهندية.

وتشارك دولة الإمارات في أعمال القمة في إطار دعم جهود التعاون الدولي لتوظيف وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التكنولوجية الرائدة عالمياً؛ بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يسهم في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتبنّي التقنيات المتقدمة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم تنافسية القطاعات الحيوية.

ويضم وفد الدولة المشارك في القمة كلاً من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.