«الوطني للأرصاد»: طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ليلاً وصباح الجمعة، واحتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س أحياناً. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 14:13، والمد الثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 08:03، والجزر الثاني عند الساعة 20:53.

أما في بحر عُمان، فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:01، والمد الثاني عند الساعة 23:20، والجزر الأول عند الساعة 16:58، والجزر الثاني عند الساعة 05:41.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: