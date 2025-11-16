مسك السعودية تقرر توزيع 20 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني 2025

انخفضت أسعار الذرة والصويا والقمح في شيكاغو يوم الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية، مع قيام المتعاملين بإعادة تمركزهم قبيل تقرير محاصيل أميركي مرتقب من الحكومة، وانتظار استئناف نشر بيانات الصادرات التي قد توفر مؤشرات حول مشتريات الصين.



ومن المقرر أن يصدر وزارة الزراعة الأميركية (USDA) في وقت لاحق من اليوم أول توقعاتها العالمية للعرض والطلب منذ سبتمبر.



وقال وان تشنغتشي، المحلل في "كابيتال جينغدو فيوتشرز": "ارتفعت أسعار فول الصويا بناءً على توقعات بأن التقرير المرتقب من وزارة الزراعة الأميركية سيخفض تقديرات الإنتاج لمحصول فول الصويا الأميركي في موسم 2025-2026، مع رفع توقعات الصادرات."



وأضاف: "لكن مصدر القلق الرئيسي هو أن الصين تفرض حاليًا رسومًا جمركية بنسبة 13% على فول الصويا الأميركي. بهذا المعدل تصبح حبوب فول الصويا من أميركا الجنوبية أكثر تنافسية من حيث التكلفة، ما يقيّد الطلب التجاري على فول الصويا الأميركي."



كما ستصدر الوزارة أيضًا ملخصًا لعمليات بيع المنتجات الزراعية الأميركية اليومية على مدى ستة أسابيع، ما يوفر وضوحًا بشأن مشتريات الصين الأخيرة من فول الصويا الأميركي.



وكانت رويترز قد ذكرت سابقًا أن الصين بدأت مشتريات محدودة من السلع الزراعية الأميركية، لكن بكين لم تؤكد إعلان البيت الأبيض عن شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا بحلول نهاية العام.



وفي غضون ذلك، رفعت وكالة الإمدادات الحكومية البرازيلية "كوناب" تقديراتها لإجمالي إنتاج البلاد من الذرة لعام 2025-2026 إلى 138.84 مليون طن متري، ارتفاعًا من 138.28 مليون في أكتوبر.



كما توقعت إنتاجًا قياسيًا لفول الصويا يبلغ 177.6 مليون طن في موسم 2025-2026.



كما رفعت الأرجنتين توقعاتها لمحصول القمح، حيث زاد بورصة الحبوب في بوينس آيرس تقديراتها لإنتاج القمح في البلاد إلى 24 مليون طن متري من 22 مليونًا سابقًا، فيما توقعت بورصة روساريو إنتاجًا قياسيًا يبلغ 24.5 مليون طن.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 2.5% عند 4.30 دولار للبوشل.



الصويا



وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 2.1% إلى 11.24 دولار للبوشل.



القمح



وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.6% إلى 5.27 دولار للبوشل.