عمومية تهامة السعودية توافق على تخفيض رأس المال 42.7% لإطفاء الخسائر المتراكمة

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة عدا ناسداك الي أنهى مسيرة خسائر امتدت لثلاث جلسات، وحقق كل من الداو جونز وإس آند بي 500 مكاسب أسبوعية، في حين تكبد ناسداك خسائر منذ الجمعة الماضية.



وعادت التكهنات وعدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة حيث ساد القلق بشأن نسبة الخفض المرتقبة في اجتماع ديسمبر كانون الأول القادم.



وبحسب أداءة فيد ووتش التابعة لـ سي إم إي، تقلصت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول إلى 53.6% من 94.4% قبل شهر، مقابل ارتفاع احتمال التثبيت إلى 46.4% من 5.5%.



وفي ذات السياق، قال جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، يوم الجمعة، إن مخاوفه من التضخم الذي وصفه بـ"الساخن للغاية" تتجاوز بكثير التأثيرات الضيقة للرسوم الجمركية، في تصريحات جديدة ألمح فيها إلى احتمال معارضته مجددًا خلال اجتماع ديسمبر كانون الأول المقبل إذا قرر صناع السياسات خفض تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل مرة أخرى.



وفي وقت مبكر من صباح أمس الخميس، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت ليوقع عليه الرئيس "دونالد ترامب"، الأمر الذي يعني بشكل فوري إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر منذ بداية أكتوبر تشرين الأول حتى أول أمس الأربعاء.



وعند إغلاق الجلسة، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 309 نقاط) إلى 47147 نقطة، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 47380 نقطة وأقل مستوى عند 46863 نقطة.



وتراجع إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 6734 نقطة، وحقق مكاسب بنسبة 0.1% هذا الأسبوع، وسجل أعلى مستوى عند 6774 نقطة وأقل مستوى عند 6646 نقطة.



وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.1% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 22900 نقطة، وتكبد خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23073 نقطة وأقل مستوى عند 22436 نقطة.