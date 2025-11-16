شكرا لبحثكم عن خبر دبلوماسي يمني يرفع راية التميز الدولي بتخرّجه من أحد أهم المراكز الأمنية العالمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أنباء عدن/ خاص

حقّق الدبلوماسي اليمني محمد عبدالقادر المحوري إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الدبلوماسية اليمنية ومسيرته الأكاديمية، بعد تخرّجه من كلية الدراسات الأمنية الدولية التابعة لمركز جورج سي مارشال الأمريكي للدراسات الأمنية التطبيقية والقيادة والتخطيط الاستراتيجي، أحد أبرز المراكز المتخصصة في التدريب الأمني والدبلوماسي على مستوى العالم.

وجاء تخرّج المحوري عقب مشاركته ضمن نخبة من القيادات الأمنية والدبلوماسية يمثلون 51 دولة، تلقّوا خلال البرنامج تدريبًا متقدمًا في مجالات الأمن الدولي، إدارة الأزمات، التهديدات السيبرانية، السياسات الأوروبية، والاستجابة الاستراتيجية.

ويمتلك المحوري مسيرة أكاديمية ومهنية لافتة، حيث يحمل شهادة جامعية من ماليزيا، إلى جانب مؤهلات دبلوماسية مرموقة، من بينها مشاركته في برنامج تأهيل الدبلوماسيين المقدم من الاتحاد الأوروبي في لاهاي وبروكسل قبل عامين، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم في العلوم السياسية والعلاقات الدبلوماسية من القاهرة.

ويُعد هذا التخرّج إضافة نوعية لمسيرته المهنية، وتأكيدًا على قدرة الكفاءات اليمنية على التميز والمنافسة في كبرى البرامج الدولية المتقدمة.