سعود بن صقر يستقبل سفيرة الباراغواي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة كارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموّه.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بسعادة السفيرة، وبحث معها سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أعربت كارولين كونثر لوبيز عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدةً بما تحظى به دولة الإمارات من مكانة بارزة إقليمياً ودولياً، وبما تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية مستدامة في مختلف المجالات.