نائب وزير الخارجية الإيراني: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أنه لا يمكن الوصول إلى المنشآت التي قصفتها إسرائيل ولا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي.

وقال غريب آبادي خلال كلمته في المؤتمر الدولي “القانون الدولي تحت الهجوم، العدوان والدفاع”، الذي عقد صباح الأحد إن “جميع المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للهجوم كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: “في هذه المرحلة، وبالنظر إلى الهجمات التي وقعت، لا يوجد تخصيب”.

ولفت إلى أن “تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يشهد استهداف منشآت نووية تابعة لدولة عضو”، مضيفا أن “كل المنشآت التي تعرضت للهجوم داخل إيران كانت تخضع لأشد أشكال الرقابة من قبل الوكالة”.

وأضاف أن “العديد من القضايا، بما فيها نشاطات التخصيب، تخضع لإجراءات ضمانات الوكالة الدولية، كما توجد قرارات صريحة تحظر وتدين أي هجوم على المنشآت النووية”.

وأشار إلى أن “الهجمات التي استهدفت إيران طالت عمليا منشآت التخصيب، وإن طهران لم تسمح للوكالة بالوصول إليها لأنها نفسها لا تملك حالياً القدرة على دخول بعض المواقع لوجود مواد لم تستخدم واحتمال وجود مخاطر أمنية”، مؤكدا أن “زيارة هذه المواقع غير ممكنة لأسباب تتعلق بالسلامة”.

وحول مشروع القرار المطروح ضد إيران في مجلس المحافظين، قال غريب آبادي إن “الجهات الداعمة للمشروع تطالب بوقف التخصيب ومنع إيران من إعادة بناء منشآتها، إضافة إلى مطالبتها بالعودة إلى طاولة المفاوضات”. مشيرا إلى أن “هذه الدول تسعى لاستعمال أدوات الضغط بشكل أكبر على إيران، رغم أن طهران قدمت للوكالة المعلومات الأساسية والموثوقة”.

ونوه بأنه “ورغم تعرضها لهجمات، ما تزال تواجه اتهامات إسرائيلية بأنها تسعى لصنع سلاح نووي”، واصفا هذه المزاعم بأنها “سخيفة”.

وأكد أن إسرائيل نفسها تمتلك أكبر ترسانة من أسلحة الدمار الشامل، ومع ذلك تواصل ممارسة الضغوط على إيران.

روسيا اليوم