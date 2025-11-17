تكنولوجيا: جوجل تضيف نقاط لرسائل Gmail غير المقروءة وتمنح Google Tasks مواعيد نهائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل في تحسين تجربتين أساسيتين داخل تطبيقات Workspace، والبداية مع إضافة نقاط ملوّنة لتمييز الرسائل غير المقروءة في Gmail.

فقد أضاف التطبيق، إلى جانب تنسيق الخط العريض لاسم المرسِل والعنوان ووقت الإرسال، دائرة صغيرة ملوّنة تظهر بجانب التاريخ والوقت لتوضيح أن الرسالة لم تُفتح بعد.

وتستند هذه الدائرة إلى نظام Dynamic Color، ما يجعل مظهرها منسجمًا مع واجهة الهاتف. ويجري طرح الميزة عبر تحديث من جهة الخادم، لذا قد تحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تصل للجميع، خصوصًا أن تحديثات Gmail عادةً ما تُطلق تدريجيًا.

وبالتوازي، حصل Google Tasks على ترقية مهمة تتيح تعيين موعد نهائي (Deadline) إلى جانب خيار تحديد التاريخ والوقت. يظهر اختيار “إضافة موعد نهائي” أعلى خيار “إضافة تاريخ/وقت” داخل تفاصيل المهمة.

ورغم عدم ظهور المواعيد النهائية حاليًا في Google Calendar أو صفحة Tasks الرئيسية على أندرويد، إلا أنها تظهر على موقع tasks.google.com، ما يشير إلى أن الميزة قيد الإطلاق الكامل تدريجيًا. كما أن المواعيد النهائية لا تدعم تحديد وقت محدد حتى الآن.

الميزة الجديدة بدأت في الظهور على تطبيق Google Tasks لنظام أندرويد والويب، ويمكن أيضًا إضافتها عند إنشاء مهمة جديدة عبر Google Calendar.

المصدر