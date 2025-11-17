تحديد عطلة الحكومة الاتحادية في عيد الاتحاد الــ54

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه بناء على التوجيهات الصادرة، تقرر أن تكون عطلة عيد الاتحاد الــ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية لهذا العام، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و 2 ديسمبر 2025م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025م.

ورفعت الهيئة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، راجية الله أن يعيدها على الوطن بمزيد من الخير والنماء.