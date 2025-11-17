اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تحديد عطلة الحكومة الاتحادية في عيد الاتحاد الــ54

0 نشر
0 تبليغ

تحديد عطلة الحكومة الاتحادية في عيد الاتحاد الــ54

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه بناء على التوجيهات الصادرة، تقرر أن تكون عطلة عيد الاتحاد الــ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية لهذا العام، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و 2 ديسمبر 2025م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025م.

ورفعت الهيئة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، راجية الله أن يعيدها على الوطن بمزيد من الخير والنماء.

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا