انت الان تتابع خبر استبعاد المرشحين زرزور وعدي اركان وحجب أصواتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية بالعدد (رأ/2997) في 2025/11/17 المعنونة (إحالة اوليات المرشح محمد ثامر زرزور شمران)، وبعد المداولة بين السادة اعضاء مجلس المفوضين، قرر اولاً: المصادقة على توصية محضر لجنة تدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 بالعدد (213) في 2025/11/2 مرفق مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية بالعدد (رأ/2997) في

۱۱/۱۷/٢٠٢٥ المتضمنة :الغاء المصادقة على المرشح ( محمد ثامر زرزور (شمران عن حزب (تقدم) في محافظة بغداد من قوائم الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي 2020 وتكليف دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بحجب الأصوات التي حصل عليها في عملية الاقتراع وذلك لعدم صحة صدور وثيقته الدراسية، والغاء كتاب معادلة الشهادة للدراسة الثانوية العامة، ثانياً: تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم".

وتابعت، أنه "قرر مجلس المفوضين، اولاً: الغاء المصادقة على المرشح (عدي اركان عباس نعمة) من قائمة تحالف الأساس العراقي بالتسلسل (3) عن محافظة بابل لمخالفته المادة (8) من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب رقم (3) لسنة 2020 وذلك لعدم اكمال (متطلبات الترشيح) وتكليف دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بحجب الأصوات التي حصل عليها في عملية الاقتراع منه ومن القائمة التي رشح من ضمنها وكما جاء في مذكرة دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بالعدد (228) في مرفق مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية بالعدد ( رأ/ 2978) في 2025/11/17، ثانيا : تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم".

