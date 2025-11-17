انت الان تتابع خبر السامرائي والعبادي يؤكدان أهمية تنسيق الجهود الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي التقى رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في البلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية السادسة"، مؤكدين "أهمية الحوار البنّاء بين القوى الوطنية في هذه المرحلة المفصلية".



وأكد السّامرائي والعبادي، على "ضرورة تنسيق الجهود لإنجاز استحقاقات المرحلة المقبلة بما يحقق الاستقرار ويعزز ثقة المواطنين، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة والعمل برؤية مشتركة تلبّي تطلعات العراقيين وتُسهم في ترسيخ المسار الوطني الجامع".

