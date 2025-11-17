تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 17-11-2025

تراجع سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أدى إلى كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما ضاعف من الضغط السلبي المحيط به، خاصة ونلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه البيعي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 100.60$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 93.40$ استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط