الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-11-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-17 18:08PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر بكسر مستوى الدعم الحالي 93,000$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يعزز من استقرار هذا المسار، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

