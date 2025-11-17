شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-17 18:08PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر بكسر مستوى الدعم الحالي 93,000$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يعزز من استقرار هذا المسار، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر.