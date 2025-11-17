تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-11-2025

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر بكسر مستوى الدعم الحالي 93,000$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يعزز من استقرار هذا المسار، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر.