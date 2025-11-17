الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-11-2025 1/2
  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-17 12:34PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر عملة ريبل (XRPUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي باحتمالية تشكل دايفرجنس سلبي بها، والذي سيضاعف من الضغط السلبي المحيط بالسعر.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.3268$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2.1510$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا