تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-11-2025

استقر سعر عملة ريبل (XRPUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي باحتمالية تشكل دايفرجنس سلبي بها، والذي سيضاعف من الضغط السلبي المحيط بالسعر.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.3268$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2.1510$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط