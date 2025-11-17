الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 17-11-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-17 12:19PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم D-Wave Quantum Inc. (QBTS)  خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 26.40$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 20.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

