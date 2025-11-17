اخبار السعوديه

طلال العتيبي يدشن مؤسسة عجب نجد التجارية‎

بيروت - نادين الأحمد - دشن طلال العتيبي مؤسسة عجب نجد التجارية التي تهتم بمواد البناء والخدمات اللوجستية
أكد طلال العتيبي أن سوق مواد البناء والخدمات اللوجستية يشهد حراكاً كبيراً في ظل نمو قطاع التشييد والبناء
أشار إلى أن تدشين هذه المؤسسة يأتي في إطار خطة المملكة العربية في التركيز على زيادة تدفق المحتوى المحلي في قطاع مواد البناء إلى جانب الخدمات اللوجستية وذلك لخفض التكاليف وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية الذي يشمل شبكات واسعة من الموردين والموزعين الذين يوفرون هذه المواد مع خدمات نقل متخصصة
مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

