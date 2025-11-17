شركة تثير تتطلع إلى استثمار بقيمة 1.15 مليار دولار في شركة الروبوتات الألمانية Neura

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 07:42 مساءً - تسعى شركة Tether المصدرة للعملة المستقرة USDT إلى استثمار نحو 1.15 مليار دولار في شركة الروبوتات الألمانية الناشئة Neura في خطوة قد توسّع حضورها داخل قطاع الذكاء الاصطناعي سريع التطوّر.

وبحسب تقرير نشرته فاينانشيال تايمز يوم الجمعة، فإن الصفقة قد تقيّم شركة Neura بما يتراوح بين 9.3 مليارات و11.6 مليار دولار، مستشهدة بأشخاص لديهم “معرفة مباشرة” بالمحادثات.

ورغم ذلك، لم تؤكد أي من الجهتين دخول صفقة بقيمة مليار يورو (1.15 مليار دولار) طور التنفيذ، إذ لا تزال النقاشات في مراحلها الأولية.

ستُضاف الصفقة إن تمت إلى قائمة تضم 140 شركة تدعمها تثير بالفعل، إذ توسّع الشركة نشاطها من تعدين البيتكوين إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة والتمويل وحتى الاستثمار في فرق كرة القدم.

الاستثمار المحتمل في Neura سيعزز تطوير روبوتات تهدف إلى تحقيق “أتمتة أكثر ذكاءً”.

تسعى روبوتات Neura إلى مساعدة البشر والذكاء الاصطناعي في كل شيء: من تحسين الإنتاج في مواقع التصنيع والعمليات التجارية، إلى أداء المهام المنزلية، مع خطة لإنتاج 5 ملايين روبوت بحلول 2030 لتنفيذ تلك المهام.

تثير تعود إلى نتائج مالية قوية في 2025

حققت تثير صافي ربح تجاوز 10 مليارات دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، وفق تقرير الإثبات المالي للربع الثالث المنشور في 31 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد أرباح بلغت 13.4 مليار دولار في 2024، ما يجعلها واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم مقارنة بعدد موظفيها. وتعتمد تثير بشكل أساسي على عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تدعم عملتها المستقرة USDT، والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 184 مليار دولار.

تثير تتوسع أكثر في مجال السلع

أكدت تثير الأسبوع الماضي دخولها قطاع الإقراض التجاري للسلع، حيث قال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو لوكالة بلومبيرغ إن الشركة ضخّت بالفعل نحو 1.5 مليار دولار في القطاع للحصول على تعرض للسلع الزراعية والنفط.

كما تملك تثير أصلًا مُرمّزًا مرتبطًا بالذهب، وهو Tether Gold المُرمز (XAUT)، الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلى أكثر من 2.1 مليار دولار، تماشيًا مع الارتفاع الحاد في أسعار الذهب.

ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن تثير كانت تدرس جولة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار في نهاية سبتمبر، قد ترفع تقييمها إلى 500 مليار دولار مستوى يقترب من تقييم OpenAI.