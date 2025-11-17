بيتر شيف يصف نموذج Strategy بأنه “احتيال” ويتحدّى مايكل سايلور لمناظرة

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 07:42 مساءً - وصف المستثمر في الذهب بيتر شيف نموذج عمل شركة Strategy التي أصبحت أكبر شركة خزانة بيتكوين (BTC) في العالم بأنه “احتيال” يوم الأحد، متحدّيًا مؤسس الشركة مايكل سايلور إلى مناظرة علنية.

ويُعد شيف من أشد منتقدي الكريبتو والبيتكوين ومن أبرز المدافعين عن الذهب. وقد دعا سايلور إلى مناظرة خلال Binance Blockchain Week في دبي بالإمارات العربية المتحدة في ديسمبر. وفي منشور آخر على منصة X، قال شيف:

“يعتمد نموذج عمل MSTR على صناديق الاستثمار الباحثة عن الدخل لشراء أسهمها الممتازة ذات العائد المرتفع. لكن هذه العوائد المعلنة لن تُدفع أبدًا. وعندما يدرك المديرون ذلك، سيتخلصون من الأسهم الممتازة.”

وأضاف شيف أنه عند حدوث ذلك، لن تتمكن Strategy من إصدار ديون جديدة، مما سيطلق “دوامة موت” بالنسبة للشركة.

تأتي تحديات شيف ونظرته السلبية تجاه البيتكوين وصناعة الكريبتو في وقت تراجع فيه البيتكوين تحت مستوى 99,000 دولار ووسط هبوط عام في قطاع الخزائن الرقمية، بينما استعاد الذهب مستويات فوق 4,000 دولار.

البيتكوين وStrategy يتراجعان بينما يحافظ الذهب على دعمه عند 4,000 دولار

انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 20% عن أعلى مستوى سجّله فوق 125,000 دولار في أكتوبر، وذلك قبل الانهيار السريع في 10 أكتوبر الذي محا عشرات المليارات من سوق الكريبتو.

يُظهر الرسم سعر الذهب (الخط الأزرق) مقابل البيتكوين (الشموع). المصدر: TradingView

هبطت قيمة mNAV الخاصة بـStrategy وهي المضاعف على صافي قيمة الأصول أو العلاوة النقدية المنعكسة في سعر سهم الشركة مقارنةً بحيازاتها من BTC إلى ما دون 1 في نوفمبر، لكنها تعافت إلى 1.21 وقت كتابة التقرير، بحسب الشركة.

ورغم هذا التعافي الطفيف، إلا أن مستوى 1.21 mNAV لا يزال منخفضًا نسبيًا؛ إذ يعتبر المستثمرون أن المستوى الصحي لشركة خزانة يجب أن يكون 2 أو أعلى.

ويتراجع سهم Strategy بأكثر من 50% منذ يوليو، ويتداول حاليًا عند حوالي 199 دولارًا.

في المقابل، حافظ الذهب بقوة على مستوى 4,000 دولار للأونصة رغم تراجع بسيط دونه، ويتداول الآن عند نحو 4,085 دولارات للأونصة.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى تاريخي عند نحو 4,380 دولارات للأونصة في أكتوبر، ما رفع قيمته السوقية إلى أكثر من 30 تريليون دولار قبل أن يتراجع إلى المستويات الحالية.