مشاركة "19" باحثا يمثلون (تسع جامعات) آسيوية وإفريقية في أسبوع البحث العلمي بجامعة حضرموت.

يزيد بن سلمان - شبوة - المكلا/ إعلام الجامعة.

تسلمت جامعة حضرموت "19" ورقة بحثية من باحثين عرب وأجانب، بالإضافة إلى "7" أوراق علمية لباحثين يمنيين. يمثل الباحثون جامعات من ماليزيا، زمصر، وإندونيسيا، وسلطنة عُمان، والجزائر، والأردن، وسوريا، زالسعودية، وسلطنة بروناي، واليمن، وذلك للمشاركة في أسبوع البحث العلمي الدولي الرابع الذي تنظمه الجامعة.

وأفاد رئيس الجامعة أ. د. محمد سعيد خنبش، في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الاثنين الموافق 17/ 11 بأن فعاليات الأسبوع العلمي الدولي الرابع ستنطلق يوم الاثنين القادم 24/ 11 بحفل خطابي يتوقع فيه حضور محافظ محافظة حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة وأصحاب الاختصاص، وأشار إلى أن هذا الاحتفال سيتخلله توقيع اتفاقية شراكة مع عدد من المؤسسات العلمية في بلدان آسيوية؛ لتطوير العملية التعليمية، ومجالات البحث العلمي في الجامعة. وقال: لقد تم تجهيز فيلم وثائقي يحكي مرحلة مفصلية من عُمر الجامعة، وكُتيب يشتمل على فعاليات أسبوع البحث العلمي الرابع، سيوزع على الحضور في أثناء سير الفعاليات، وكذا استكمال كافة التجهيزات من قبل رؤساء اللجان، الذين شكرهم على جهودهم الطيبة، لتظهر الفعاليات بصورة مرضية تُشرف حضرموت وأهلها خاصة، واليمن عامة. يذكر أن فعاليات هذا الأسبوع تتضمن خمس ندوات علمية، ستُديرها كفايات من جامعة حضرموت في اللغة العربية والدراسات الإسلاميه، والطب، الإعلام، والعلوم، الهندسة.