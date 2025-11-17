شكرا لبحثكم عن خبر مشاركة "19" باحثا يمثلون (تسع جامعات) آسيوية وإفريقية في أسبوع البحث العلمي بجامعة حضرموت. والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - المكلا/ إعلام الجامعة.
تسلمت جامعة حضرموت "19" ورقة بحثية من باحثين عرب وأجانب، بالإضافة إلى "7" أوراق علمية لباحثين يمنيين. يمثل الباحثون جامعات من ماليزيا، زمصر، وإندونيسيا، وسلطنة عُمان، والجزائر، والأردن، وسوريا، زالسعودية، وسلطنة بروناي، واليمن، وذلك للمشاركة في أسبوع البحث العلمي الدولي الرابع الذي تنظمه الجامعة.
وأفاد رئيس الجامعة أ. د. محمد سعيد خنبش، في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الاثنين الموافق 17/ 11 بأن فعاليات الأسبوع العلمي الدولي الرابع ستنطلق يوم الاثنين القادم 24/ 11 بحفل خطابي يتوقع فيه حضور محافظ محافظة حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة وأصحاب الاختصاص، وأشار إلى أن هذا الاحتفال سيتخلله توقيع اتفاقية شراكة مع عدد من المؤسسات العلمية في بلدان آسيوية؛ لتطوير العملية التعليمية، ومجالات البحث العلمي في الجامعة. وقال: لقد تم تجهيز فيلم وثائقي يحكي مرحلة مفصلية من عُمر الجامعة، وكُتيب يشتمل على فعاليات أسبوع البحث العلمي الرابع، سيوزع على الحضور في أثناء سير الفعاليات، وكذا استكمال كافة التجهيزات من قبل رؤساء اللجان، الذين شكرهم على جهودهم الطيبة، لتظهر الفعاليات بصورة مرضية تُشرف حضرموت وأهلها خاصة، واليمن عامة. يذكر أن فعاليات هذا الأسبوع تتضمن خمس ندوات علمية، ستُديرها كفايات من جامعة حضرموت في اللغة العربية والدراسات الإسلاميه، والطب، الإعلام، والعلوم، الهندسة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة "19" باحثا يمثلون (تسع جامعات) آسيوية وإفريقية في أسبوع البحث العلمي بجامعة حضرموت. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.