الانتقالي يشكل قيادة ميدانية لساحة اعتصام الإستقلال في ساحة العروض بعدن

يزيد بن سلمان - شبوة - قرار عضو هيئة الرئاسة رئيس انتقالي العاصمة عدن بشأن تشكيل لجنة إدارة الاعتصام بناءً على الدعوة التي أطلقناها لتنفيذ الاعتصام المفتوح للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي قررنا تشكيل لجنة إدارة الاعتصام على النحو التالي: 1- خالد على الزامكي رئيساً 2- بسام قاسم محمد أشيد نائباً 3- ذو النورين ناصر الحربي عضواً 4- محمد حسين جار الله عضواً 5- خالد ناصر شوبة عضواً 6- علي محمد علي السقاف عضواً 7- فهمي الصهيبي عضواً 8- عواد ياسر الحجيلي عضواً 9- ناصر الكازمي عضواً وتشمل اللجنة مسؤولية إدارة الاعتصام وتشكيل اللجان الفرعية المساعدة وعلى الجميع التعاون مع اللجنة لضمان نجاح الاعتصام المفتوح للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي. والله ولي التوفيق

