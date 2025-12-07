شكرا لبحثكم عن خبر الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان بمرسوم أميري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صدر مرسوم أميري في دولة الكويت، اليوم، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان، وذلك وفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية.

وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون الجنسية الكويتية والتعديلات القانونية ذات الصلة، وبعد الاطلاع على التقارير والمرجعيات المعتمدة من الجهات المختصة، وبموافقة مجلس الوزراء.

ويُعد هذا الإجراء ضمن الصلاحيات السيادية التي تمارسها الدولة في إطار تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، دون صدور بيان رسمي يوضح الأسباب التفصيلية للقرار حتى الآن.

ومن المتوقع أن يثير القرار ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والفكرية، نظراً لحضور السويدان المعروف على الساحة الدعوية والإعلامية عربياً خلال العقود الماضية.