الين يتحرك في المنطقة الإيجابية بفضل الأجور اليابانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •تنامي الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني

•مصادر:بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ، ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ،بعد صدور بيانات قوية في اليابان عن متوسط الأجور ،والتي سجلت في أكتوبر أكبر قفزة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.



خلال الأسبوع الماضي ، فتحت تعليقات أكثر تشددًا لمحافظ بنك اليابان "كازو أويدا" الباب أمام تطبيع السياسة النقدية على المدى القريب، وذلك بالتزامن مع ما نقلته مصادر حكومية لوكالة "رويترز" بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح في ديسمبر الجاري.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.3% إلى ( 154.90¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (155.34¥)، و سجل أعلى مستوى عند (155.38¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 154.34 ينات.



•وحقق الين الياباني الأسبوع المنصرم ارتفاع بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر سبتمبر الماضي،وسط تزايد آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.



الأجور اليابانية

قالت وزارة العمل اليابانية يوم الاثنين إن إجمالي الدخل النقدي الشهري ومجموعة منفصلة من أرقام الأجور بدوام كامل ارتفع بنسبة 2.6% سنويًا فى أكتوبر ،بأعلى وتيرة منذ يوليو الماضي ،متجاوزًا توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.2% ،وسجلت الأجور ارتفاع بنسبة 2.1% بعد التعديل بالزيادة من ارتفاع بنسبة 1.9% في سبتمبر.



زيادة الأجور فى اليابان قد تمهد الطريق لمزيد من الارتفاع في الأسعار وتسارع وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة.ومما لا شك فيه أن تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الياباني ، يعزز من فرص رفع أسعار الفائدة اليابانية.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر من 65% إلى 70%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات بعض أعضاء بنك اليابان.



•قدّم محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" الأسبوع الماضي توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الياباني، وقال إن البنك المركزي سيدرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في ديسمبر الجاري.



•صرح ثلاثة مسؤولين حكوميين لوكالة "رويترز" بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح في ديسمبر الجاري.



نظرة فنية

