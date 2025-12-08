لوبريف تتلقى إشعارًا من أرامكو السعودية بشأن اتفاقية جديدة لتوريد اللقيم إلى مرفق جدة

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) عن تلقيها إشعارًا رسميًا من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بشأن اتفاقية جديدة لتوريد اللقيم إلى مرفق الشركة بجدة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد،، ستحل اتفاقية توريد اللقيم الجديدة محل اتفاقية توريد اللقيم الحالية والتي من المقرر أن تنتهي بتاريخ 28 أغسطس 2026.

ونوهت الشركة إلى أن نشرة الطرح الأولي للشركة، كانت توقعت إغلاق مرفق جدة بحلول منتصف عام 2026م، ولكن توفر اللقيم سيضمن استمرارية العمليات في مرفق جدة بعد منتصف عام 2026م.

وأشارت إلى أن إشعار أرامكو السعودية يأتي متماشيا مع موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم لمرفق جدة، ويمثل خطوة مهمة، مما يؤكد التعاون المستمر بين أرامكو السعودية ولوبريف نحو هدف استراتيجي مشترك، يتمثل في استمرارية مرفق الشركة بجدة لما بعد 2026.

كما لفتت إلى أنه ستقوم بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية بعد الانتهاء من توقيع واعتماد الاتفاقية الجديدة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وبينت الشركة أنه مع استمرار العمليات في مرفق جدة ستحافظ الشركة على طاقتها الإنتاجية القصوى الحالية للمرفق والبالغة 275 ألف طن متري سنويًا من زيوت الأساس من الفئة الأولى.

وقالت إنه مع استكمال مشروع التوسعة الثانية في ينبع ستصل الطاقة الإنتاجية القصوى الإجمالية للشركة إلى 1.53 مليون طن متري سنويًا، مما سيعزز بشكل أكبر مكانة لوبريف الفريدة في المنطقة باعتبارها المورد الوحيد الذي سيوفر زيوت الأساس من المجموعة الأولى والثانية والثالثة.