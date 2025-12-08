- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-08 02:43AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح بذلك في تعويض أغلب خسائره المبكرة لهذا اليوم، مستفيداً من تماسكه أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار التحركات الإيجابية للسعر.
وجاء هذا الصعود في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالتوازي مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يدعم استمرار المحاولة الصعودية خلال الفترة القريبة.