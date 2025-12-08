سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحافظ على تماسك المسار الإيجابي – توقعات اليوم – 08-12-2025

تقدم قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 1.3350، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تراجع سريع للزخم السلبي الذي صاحب الزوج في الفترة السابقة.