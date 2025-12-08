- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يقترب بثبات من مقاومة محورية – توقعات اليوم – 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-08 03:07AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تحركاته ضمن ناطق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي مستمر نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.