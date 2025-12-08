الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يقترب بثبات من مقاومة محورية – توقعات اليوم – 08-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يقترب بثبات من مقاومة محورية – توقعات اليوم – 08-12-2025 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يقترب بثبات من مقاومة محورية – توقعات اليوم – 08-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يقترب بثبات من مقاومة محورية – توقعات اليوم – 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-08 03:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تحركاته ضمن ناطق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي مستمر نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا