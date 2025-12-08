الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) موجة تصحيحية صاعدة تقود تحركاته – توقعات اليوم – 08-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر البتكوين (BTCUSD) موجة تصحيحية صاعدة تقود تحركاته – توقعات اليوم – 08-12-2025 1/2
  • سعر البتكوين (BTCUSD) موجة تصحيحية صاعدة تقود تحركاته – توقعات اليوم – 08-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) موجة تصحيحية صاعدة تقود تحركاته – توقعات اليوم – 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-08 02:30AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة العنيد 4,245$، ما دفع السعر للدخول في حالة من التماسك السلبي المؤقت، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها.

 

وفي المقابل يحاول السعر في الوقت الحالي إعادة تجميع زخمه الإيجابي عبر الارتكاز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يبقي على فرص محاولة اختراق المقاومة قائمة خلال الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا