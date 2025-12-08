سعر الجنيه الإسترليني يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 08-12-2025

استقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة العنيد 4,245$، ما دفع السعر للدخول في حالة من التماسك السلبي المؤقت، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها.

وفي المقابل يحاول السعر في الوقت الحالي إعادة تجميع زخمه الإيجابي عبر الارتكاز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يبقي على فرص محاولة اختراق المقاومة قائمة خلال الفترة القادمة.