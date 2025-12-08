شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المواساة السعودية توافق على توزيع 200 مليون ريال عن النصف الأول 2025 والان مع بالتفاصيل

تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة في بورصة شيكاغو التجارية للسلع والحبوب، وذلك في ظل الشكوك في الأسواق بشأن حجم المشتريات الصينية على الصويا الأمريكية.

وذكرت بلومبرغ، نقلاً عن هالي جو وكريس أنستي، أن الصين تتجه لتحقيق التزامها بشراء 12 مليون طن من فول الصويا الأمريكي بحلول نهاية فبراير، وفقًا لما صرح به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأربعاء، في إشارة إلى تمديد غير رسمي للموعد النهائي السابق لمشتريات بكين.

وقال بيسنت خلال مقابلة في فعالية مع نيويورك تايمز: "سأقول إن الصين على المسار الصحيح للوفاء بكل جزء من الصفقة، كل جزء من الصفقة".

وأضاف عند سؤاله عن سرعة مشتريات الصويا والمدة المتبقية قبل نهاية العام: "الهدف هو نهاية الموسم، وأعتقد أن ذلك سيكون في 28 فبراير. السنة التسويقية لفول الصويا الأمريكي تمتد من سبتمبر إلى أغسطس."

وأشار بيسنت إلى أن الصين تتبع إيقاعًا مثاليًا لإتمام الهدف، وأن مشتريات الحكومة المركزية الصينية تسير وفق الوتيرة الصحيحة.

تسارع شحنات فول الصويا إلى الصين في ديسمبر

أفاد رويترز، نقلاً عن كارل بلوم، أن شحنات المحاصيل الأمريكية إلى الصين تتسارع بعد أن توقفت التجارة لأشهر بسبب الحرب التعريفية. ووفقًا لجدول الشحنات الذي اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء، سيتم تحميل ما لا يقل عن ست سفن شحن على طول ساحل الخليج حتى منتصف ديسمبر.

وأضاف بلوم: "تم تحميل شحنة سابعة من فول الصويا الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وهي بالفعل في طريقها إلى الصين، وهي أول شحنة منذ مايو."

وأكد بلوم أن هذه الشحنات تمثل أول تسليم فعلي لفول الصويا الأمريكي الذي اشترته الصين بعد المحادثات التجارية بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر. وأشار إلى أن هذه الشحنات خففت المخاوف بين بعض التجار من احتمال إلغاء المشتريات المعلنة أو تحويلها للبرازيل، حيث الأسعار أقل بكثير.

وأوضح أن وزارة الزراعة الأمريكية أكدت حتى الآن شراء الصين 2.25 مليون طن فقط للشحن في السنة التسويقية 2025/2026 التي تنتهي في أغسطس 2026، بينما يقدر المحللون والتجار المبيعات الفعلية بما يقارب 3 إلى 4 ملايين طن بسبب صفقات صغيرة لم تتجاوز حد الإبلاغ لدى USDA وأخرى موجهة لوجهات غير معلنة.

لكن بلوم أشار إلى أن إجمالي المشتريات لا يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة قبل الحرب التجارية، إذ أن غياب الصين عن السوق كان سببًا في انخفاض أسعار عقود الفول الصويا المستقبلية إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات.

اقتصاديون يشككون في التزام الصين بالوعد

ذكرت AgWeb، نقلاً عن تاين مورغان، أن وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز والبيت الأبيض يؤكدان أن الصين ستفي بوعدها بشراء 12 مليون طن من فول الصويا هذا العام، لكن الاقتصاديين الزراعيين ليسوا متفائلين بذلك.

وأظهر تقرير Farm Journal الشهري، من خلال مسح مجهول شمل اقتصاديين، أن أكثر من ثلاثة أرباع (76%) من الاقتصاديين يعتقدون أن الصين لن تشتري هذا الحجم من فول الصويا هذا العام، بينما يرى 24% فقط أن الصين ستفي بالهدف.

وأضاف آرلان سوديرمان، كبير الاقتصاديين في مجال السلع الأولية في شركة StoneX: "السوق يفترض شيئًا أقل من كامل وعد 12 مليون طن. أعتقد أن السوق قد حسب توقعات تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين طن، وسيتم الشراء خلال السنة التسويقية بين الآن ونهاية أغسطس."

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.5% إلى 4.44 دولار للبوشل.

الصويا

وهبطت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.3% إلى 11.05 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.8% إلى 5.35 دولار للبوشل.