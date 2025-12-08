الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 08-12-2025

2025-12-08 02:43AM UTC

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح بذلك في تعويض أغلب خسائره المبكرة لهذا اليوم، مستفيداً من تماسكه أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار التحركات الإيجابية للسعر.

 

وجاء هذا الصعود في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالتوازي مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يدعم استمرار المحاولة الصعودية خلال الفترة القريبة.

