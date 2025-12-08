الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 08-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 08-12-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 08-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-08 03:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الهبوط بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب كسره في وقت سابق لمستوى الدعم المحوري 1.3900، وهو الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي شديدة الانحدار يعزز من استقرار وهيمنة هذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا