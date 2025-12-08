سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 08-12-2025

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الهبوط بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب كسره في وقت سابق لمستوى الدعم المحوري 1.3900، وهو الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي شديدة الانحدار يعزز من استقرار وهيمنة هذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.