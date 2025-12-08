الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يضغط على الحاجز-توقعات اليوم 8-12-2025

2025-12-08 05:21AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر النحاس تمسكه بالسيناريو الصاعد بمحاولة ثباته مؤخرا فوق مستوى 5.3200$ ليعزز أمامه فرص تسجيل مكاسب جديدة خلال الفترة القريبة, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيسهل مهمة الوصول قريبا للهدف التالي المستقر عند 5.5000$ ومن ثم لنراقب نظرا لتشكيله لحاجز إضافي كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

أما في حال تسلل السعر مجددا دون 5.3200$ وتقديمه لإغلاق سلبي, قد يجبره ذلك على تقديم بعض التداولات التصحيحية ليضطر للهبوط نحو 5.1500$ قبل وصوله للهدف التالي المنتظر سابقا.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2500$ و 5.5000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

