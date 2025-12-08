سعر اليورو مقابل الين يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 8-12-2025

لامس سعر المؤشر يوم الجمعة مستوى 6905.00 ومن ثم ليبدأ بتقديم تداولات جانبية نظرا لتشكيل مستوى 6930.00 لحاجز مهم أمام الهجوم الصاعد بتشكيله للقمة التاريخية الأخيرة.

نتوقع تأثر السعر حاليا بسيطرة الميل الجانبي نظرا لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, إلا أن الثبات العام فوق مستوى الدعم المتمركز عند 6775.00 وبتشكيل مستوى 6835.00 لامتداد دعم القناة الصاعدة, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار تجاوز السعر للقمة والثبات أعلاها ليفتح ذلك باب تسجيل مكاسب تاريخية جديدة قد تبدا من 6945.00 وصولا للهدف التالي المستقر قرب 6975.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6845.00 و 6930.00

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع