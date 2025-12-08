شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب قمة 7 أسابيع استنادًا على آمال فجوة أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض أسعار الفائدة الأمريكية

•ضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية في ديسمبر



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي،في طريقه صوب أعلى مستوى في سبعة أسابيع ،استنادًا على آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.



حيث يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للإعلان عن ثالث خفض في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، في المقابل يمهّد تحسن الأنشطة الاقتصادية في أوروبا الطريق أمام قرارات أكثر تشددًا من البنك المركزي الأوروبي في اجتماعاته المقبلة.

نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى (1.1656 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1641$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1635$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من التعاملات أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.1682 دولارًا.



•وعلى مدار الأسبوع الفائت ،حقق اليورو ارتفاع بنسبة 0.4% مقابل الدولار،في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بعد صدور بيانات قوية عن نشاط الأعمال في أوروبا في مقابل توالي صدور البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية الأخير هذا العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء، التوقعات مستقرة حاليًا فى الأسواق حول خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس ،فى ثالث خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



الفائدة الأوروبية

•أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي ،ارتفاع غير متوقع فى معدل التضخم الإجمالي فى منطقة اليورو خلال نوفمبر ،موضحًا استمرار الضغوط التضخمية الراسخة على البنك المركزي الأوروبي.



•عقب بيانات التضخم ،تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر من 25% إلى 5%.



•أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن البنك المركزي الأوروبي يرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع ديسمبر الجاري.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو قبل اجتماع 17-18 ديسمبر.



فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة مستقر حاليًا عند 185 نقطة لصالح أسعار الفائدة الأمريكية ،ومن المتوقع أن تتقلص هذا الأسبوع إلى 160 نقطة بعد القرار المنتظر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة إلى أقل نطاق منذ مايو 2022 ، أمر يُلقي بظلاله الإيجابية على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يرتفع بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 08-12-2025