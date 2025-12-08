سعر الفضة يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 08-12-2025

استقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل بزاوية ميل كبيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يعيق من تقدم الزوج بتحركاته القادمة.