سعر الغاز الطبيعي يلامس الهدف -توقعات اليوم 8-12-2025

كرر سعر المؤشر تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 47775 لنلاحظ تسجيله لبعض المكاسب بتداولات يوم الجمعة بملامسته لمستوى 48175 ومن ثم ليضطر لتقديم بعض التداولات الجانبية بهدف تجميع عزم إيجابي جديد بتداولات هذا اليوم.

فنجاح السعر باكتساب العزم المطلوب سيسهل ذلك مهمة اندفاعه قريبا نحو مستوى 48325 ومن ثم لننتظر ملامسته للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 48500, أما هبوط التداولات دون 47775 سيجبر السعر على تشكيل بعض التداولات التصحيحية لنتوقع اختباره بذلك للدعم التالي المستقر قرب 47510 قبل محاولة تسجيله للأهداف الإضافية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 47900 و 48325

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع