الاقتصاد

سعر النفط الخام يحاول الإبقاء على مكاسبه الأخيرة – توقعات اليوم – 08-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط الخام يحاول الإبقاء على مكاسبه الأخيرة – توقعات اليوم – 08-12-2025 1/2
  • سعر النفط الخام يحاول الإبقاء على مكاسبه الأخيرة – توقعات اليوم – 08-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يحاول الإبقاء على مكاسبه الأخيرة – توقعات اليوم – 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-08 01:09AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اكتسى سعر سهم شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (4191) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليعزز من مكاسبه القوية ويتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 42.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 53.95 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا