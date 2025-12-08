سعر النفط الخام يحاول الإبقاء على مكاسبه الأخيرة – توقعات اليوم – 08-12-2025

اكتسى سعر سهم شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (4191) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليعزز من مكاسبه القوية ويتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 42.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 53.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد