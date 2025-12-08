شكرا لبحثكم عن خبر فيديو: كيف قادت الصدفة إلى اكتشاف أكبر أفعى أناكوندا في التاريخ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في اكتشاف علمي غير مسبوق، أعلن فريق بحثي دولي، في 16 فبراير 2024، عن توثيق أكبر أفعى أناكوندا تم رصدها في العالم، وذلك خلال رحلة ميدانية في عمق غابات الأمازون الإكوادورية تزامنت مع تصوير سلسلة Pole to Pole التي يقدمها الممثل ويل سميث لصالح ناشيونال جيوغرافيك.

ويُعد الاكتشاف اختراقا مهما في علم الحيوان، بعد تأكيد العلماء أن الأفعى تنتمي إلى نوع جديد بالكامل لم يكن معروفا من قبل.

قاد البعثة البروفيسور برايان فراي من جامعة كوينزلاند، الذي أشار إلى أن الفريق استكشف منطقة نائية داخل أراضي شعب الواوراني، وهي منطقة محمية بيئيا ويصعب الوصول إليها.

وهناك، رصد الباحثون أنثى أناكوندا بطول 6.3 أمتار ووزن يتجاوز 500 كيلوغرام، ما يجعلها من أثقل الثعابين التي جرى توثيقها عالميا، وفقا لما نشره موقع dailygalaxy.

وكشفت التحاليل الوراثية لاحقا أنها تختلف بنسبة 5.5% عن الأناكوندا الخضراء المعروفة، وهو فارق كبير تطوريا يكفي لتصنيفها كنوع جديد يحمل اسم Eunectes akayima.

وقال فراي في تصريحات لجامعة كوينزلاند إن الاختلافات الوراثية والمورفولوجية تشير إلى أن هذا النوع تطوّر بشكل مستقل لملايين السنين، مؤكدا أن الاكتشاف يعيد النظر في فهم العلماء لتنوع الأناكوندا في الأمازون.

وأضاف أن تقارير السكان الأصليين عبر العقود، التي تحدثت عن ثعابين عملاقة بطول يزيد على سبعة أمتار، لم تعد مبالغات كما كان يُعتقد سابقا.

ولعب شعب الواوراني دورا محوريا في الوصول إلى هذا الاكتشاف، فقد وجّه زعيمهم بينتي بايهاوا دعوة مباشرة للفريق العلمي، وقاد الصيادون المحليون الباحثين في رحلة امتدت عشرة أيام عبر ممرات مائية معقدة داخل الغابة.

وبسبب معرفتهم الدقيقة بطبيعة المنطقة، فقد أُدرج عدد من الصيادين بوصفهم مؤلفين مشاركين في الورقة العلمية المنشورة في مجلة Diversity، اعترافا بدور المعرفة البيئية للسكان الأصليين.

غير أن هذا الاكتشاف المثير يأتي في لحظة حرجة بالنسبة لغابات الأمازون، التي تواجه معدلات متسارعة من إزالة الغابات والتلوث الناجم عن عمليات التنقيب عن النفط.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن ما بين 20% و31% من الغابة قد تدهور بالفعل، مع توقعات ببلوغه 40% بحلول 2050 إذا استمرت الأنشطة الحالية.

وحذّر فراي من أن هذه التهديدات قد تعرض النوع المكتشف حديثا، وغيره من المفترسات الكبرى، لخطر الانقراض قبل دراستها بشكل كامل.

ويؤكد العلماء أن ظهور هذا النوع الجديد يوضح أن أجزاء واسعة من الأمازون لا تزال غير مستكشفة، وأن التعاون مع المجتمعات الأصلية يمثل مفتاحا للكشف عن المزيد من أسرار هذا النظام البيئي الفريد.

ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الاكتشاف في تعزيز الجهود الدولية لحماية الغابة، باعتبارها موطنا لأنواع لا تزال مجهولة للعالم.